Ape Escape, il classico PlayStation potrebbe tornare

(Adnkronos) – Un nuovo capitolo di Ape Escape sarebbe in lavorazione presso Evening Star, lo studio autore di Penny’s Big Breakaway, fondato da alcuni membri del gruppo che aveva sviluppato Sonic Mania. L’indiscrezione è stata riportata da VGC e, in precedenza, dal giornalista Jeff Gerstmann, che ne ha parlato nell’ultima puntata del suo podcast The Jeff Gerstmann Show.

Gerstmann ha precisato di aver raccolto l’informazione già a febbraio, durante il D.I.C.E. Summit, e di ritenere che il progetto fosse allora in una fase iniziale, appena approvato. A suo giudizio, a distanza di circa dieci mesi il lavoro dovrebbe aver compiuto passi avanti, ma il gioco non sarebbe vicino all’annuncio né all’uscita nel corso dell’anno. Il giornalista ha inoltre riconosciuto che la notizia non è supportata da più fonti. Ha infine escluso il coinvolgimento di Team Asobi, ipotizzato da diversi utenti, indicando invece uno studio esterno.

VGC ha dichiarato che quanto riferito da Gerstmann coincide con le informazioni ottenute da proprie fonti. La testata ha aggiunto che, secondo più fonti, Sony Interactive Entertainment intenderebbe riportare in vita altri marchi da tempo fermi affidandoli a sviluppatori terzi. In questo quadro si colloca anche la segnalazione di MP1st, che ha riferito di una collaborazione tra Guerrilla Games e uno studio esterno per un remaster o un remake di Killzone, senza chiarire a quale titolo della serie si faccia riferimento.

Alcuni indizi pubblici richiamano l’interesse di Evening Star per la serie. Nel dicembre 2024 Hunter Bridges, fondatore dello studio con base a Tokyo, aveva pubblicato un messaggio in giapponese e in inglese accompagnato da un poster di Ape Escape, chiedendo chi conoscesse il franchise. Nel luglio 2025 aveva poi condiviso un annuncio di lavoro per un senior 3D character artist, precisando che il candidato doveva avere esperienza comprovata nella modellazione, nel rigging e nell’animazione di personaggi in stile anime.

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Pubblicato il 12 Ottobre 2026