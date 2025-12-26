Attualità

Anziano investito e ucciso nel Torinese, si costituisce ragazza di 21 anni che era fuggita

(Adnkronos) – Si è costituita ai carabinieri una giovane ventunenne che, nella notte di Natale, aveva travolto sulle strisce pedonali e ucciso un settantacinquenne a Leinì, nel torinese, per poi darsi alla fuga. La vittima, trascinata per più di venti metri, era morta sul colpo. La giovane ha fornito anche le indicazioni necessarie per ritrovare l’autovettura di proprietà della madre sulla quale viaggiava al momento dell’incidente e che era stata abbandonata in una zona periferica di Leinì. La vettura ora è stata sequestrata dai militari dell’Arma. Dagli accertamenti dei carabinieri, inoltre, è stato appurato che sull’auto pirata erano presenti altre due persone, il fratello ventenne della conducente e un’altra ragazza diciottenne, amica dei due. I tre sono stati denunciati in quanto gravemente indiziati dei reati di ‘omissione di soccorso’ mentre sulla conducente pesa l’imputazione di ‘omicidio stradale’. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.  
