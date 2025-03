Anziana uccisa a San Giovanni Valdarno, fermata la figlia

(Adnkronos) – Un'anziana di 93 anni è stata uccisa a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato la figlia della vittima. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Da una primissima ricostruzione sarebbe stata proprio la figlia della donna a chiamare i carabinieri dicendo di aver ucciso la madre. Sul posto i magistrati e i militari che stanno svolgendo i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Marzo 2025