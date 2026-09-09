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Anziana trovata morta in casa nel Torinese, si cerca il fratello

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(Adnkronos) –
Una donna di
di 79 anni è stata trovata morta nella tarda serata di martedì in un appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Da un primo esame effettuato sul corpo dell’anziana, la donna presenterebbe una ferita alla testa.   A quanto si è appreso, nell’abitazione sarebbe stato trovato un biglietto attribuito al fratello nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e manifestato l’intenzione di togliersi la vita. I carabinieri stanno ora cercando l’uomo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2026

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