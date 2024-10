Anytime Fitness, raggiunto il traguardo di 50 club in Italia

(Adnkronos) – Ha raggiunto il traguardo di 50 club aperti in Italia Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l’unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all’interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 giorni all’anno, Pasqua e Natale compresi. Sbarcato in Italia soltanto nel 2016, il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo – in Via Andrea Fantoni 1/B – il suo 50esimo club all’interno del Paese, annunciando ambiziosi progetti per il futuro. “L’apertura del 50esimo club Anytime Fitness in Italia è un traguardo che ci riempie d’orgoglio – ha commentato Roberto Ronchi, AD di Anytime Fitness Italia – ma siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che fa parte di un percorso più ampio, destinato a darci grandi soddisfazioni anche in futuro. Qui in Italia, sin dalla nostra prima apertura nel 2016, abbiamo trovato terreno fertile per diffondere la nostra filosofia di fitness. E oggi, quasi 10 anni dopo, siamo ancora più convinti che questo Paese abbia uno straordinario potenziale di sviluppo, che il nostro brand ha tutta l’intenzione di cogliere”. La storia del brand in Italia ha infatti inizio nel 2016 grazie ad un imprenditore italo australiano che, intravedendo nel franchise fondato nel 2002 negli Stati Uniti un grande potenziale di sviluppo, decide di acquistare la licenza per distribuire il marchio Anytime Fitness nella Penisola. Da allora, la crescita del marchio all’interno del Paese non si è mai arrestata, e dopo un iniziale concentrazione dello sviluppo sulle aree di Roma e Milano, l’attenzione del franchising si è spostata su scala nazionale, arrivando a presidiare con uno o più club la maggior parte delle regioni italiane. Raggiunto il traguardo dei 50 club in Italia, però, Anytime Fitness guarda ora al suo sviluppo futuro sul territorio nazionale. Il brand, che all’interno del Paese ha già all’attivo 50mila iscritti e mira a chiudere il 2024 con un volume d’affari generato di oltre 35 milioni di euro (nel 2023 lo stesso dato era già superiore ai 30 milioni), punta adesso a svilupparsi ulteriormente all’interno della Penisola, raggiungendo l’obiettivo di 60 club entro la fine del 2024. Il proposito più sfidante del franchise, tuttavia, rimane quello a lungo termine, che punta ad arrivare a 400 club sul territorio italiano nei prossimi 10 anni. A garantire il successo del franchise in passato e per il futuro, le sue caratteristiche innovative: le palestre di Anytime Fitness si distinguono infatti non solo per essere aperte 365 giorni all'anno, ma anche per avere un approccio assistenziale inclusivo, dove trainer e istruttori qualificati si dedicano a ciascun cliente, offrendo un supporto personalizzato agli obiettivi e alle capacità di ogni iscritto. Caratteristica molto apprezzata del brand, inoltre, anche l’interconnessione dei suoi club a livello globale: grazie alla chiavetta magnetica che viene consegnata al momento dell’iscrizione, ogni socio può accedere in qualsiasi palestra Anytime Fitness d’Italia e del mondo in qualunque momento. Peculiarità che hanno determinato, sin dalla sua nascita, il successo del brand a livello globale: il franchise, infatti, è oggi presente in 42 Paesi con oltre 5.400 club e più di 5 milioni di iscritti, attestandosi come la catena di fitness in franchising che cresce più velocemente a livello globale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2024