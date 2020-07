Antonia Speraddio è la ventitreesima centenaria d’Ischitella

In una giornata che Ischitella ricorderà sicuramente come quella dei centenari, Speraddio Antonia raggiunge il fatidico traguardo dei cento anni, Il 24 Luglio infatti, le telecamere di Rai uno sono arrivate a Foce Varano per omaggiare i 104 anni di Maiorano Domenico. Per ironia della sorte nello stesso giorno ci ha lasciato Voto Libera Maria, altra centenaria d’Ischitella che il 30 agosto avrebbe compiuto 103 anni. Ma passiamo alla nostra Speraddio Antonia, che pur nativa d’Ischitella vive a San Giovanni Rotondo in una RSA della stessa città per essere il figlio Stefano sposatosi e residente lì da tempo. La raggiungo infatti lì e lei è contentissima e commossa per i festeggiamenti riservatele. Le sue parole infatti sono soprattutto di ringraziamenti per quanti la festeggiano il figlio Stefano, la nuora Bina, i nipoti Rocco, Paolo e Antonella, mentre le arriva addirittura una telefonata dall’America da un suo cugino che vuole farle gli auguri. Un giusto omaggio per una donna che ha sofferto perdendo prima il marito Rocco e poi le figlie Libera e Maria Lucrezia che però ha sempre pregato il Signore come ci dice e che lo ringrazia per averla fatta arrivare a 100 anni, senza averlo mai chiesto. Il figlio Stefano ci parla di lei come una donna buona, semplice, tutta casa e chiesa che nonostante due gravi lutti in famiglia si è sempre mostrata forte verso le avversità della vita e che mangia di tutto. Una donna amata da tutti e anche dagli operatori della struttura sanitaria dove si trova, che all’augurio che le facciamo di vivere ancora tantissimi anni risponde: “Vivrò ancora se sarà la volontà del Signore”.

Giuseppe Laganella

