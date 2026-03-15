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Antonelli, trionfo a Shanghai e gaffe dello speaker: “Vince Kimi Raikkonen”

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(Adnkronos) – Chi ha vinto il Gp di Cina? "Kimi Raikkonen!". Andrea Kimi Antonelli trionfa a Shanghai con la Mercedes e centra il primo successo della carriera in Formula 1. Il pilota italiano si prepara a raccogliere l'ovazione del pubblico nella cerimonia di premiazione, ma lo speaker 'rovina' tutto con una gaffe destinata a entrare nella storia. Quando si tratta di presentare il vincitore, atteso sul gradino più alto del podio, l'annuncio è da 'paperissima': "Kimi Raikkonen!", urla lo speaker tra l'incredulità generale.  Sul podio, George Russell e Lewis Hamilton si sganaciano dalle risate. Antonelli arriva sul gradino più alto e si guarda attorno: aspettano lui o Raikkonen? 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Marzo 2026

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