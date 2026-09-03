Antonelli, torta in faccia al Gp di Monza: la ‘vendetta’ del box Mercedes contro Kimi

(Adnkronos) – Torta di compleanno… in faccia per Kimi Antonelli. I meccanici della Mercedes hanno 'colpito' a sorpresa il pilota italiano per festeggiare a modo loro i 20 anni compiuti dal leader del Mondiale di Formula 1 lo scorso 25 agosto. "Ho dovuto fare una doccia di un quarto d'ora per pulirmi. Puzzavo troppo" ha spiegato Antonelli durante la conferenza stampa del Gran Premio d'Italia a Monza oggi, giovedì 3 settembre. Il campione emiliano ha poi aggiunto con il sorriso: "Il problema è che non è ancora finita, non so che cosa hanno ancora in mente i ragazzi". Una sorta di vendetta, quella architettata contro il pilota italiano, che a luglio aveva festeggiato allo stesso modo i 62 anni di suo padre Marco (in quel caso, con ulteriore entusiasmo anche per la straordinaria pole position agguantata a Spa).

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Pubblicato il 3 Settembre 2026