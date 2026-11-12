Antonelli non si accontenta: “Ho più fame di prima, voglio replicare nel 2027, il fuoco dentro c’è”

(Adnkronos) – “Nonostante la vittoria ho forse ancora più fame di prima. Vincere è una sensazione bellissima e una delle cose più belle che ti possano accadere. Vuoi rivivere il momento sempre di più. Queste ultime gare per me sono già la preparazione per il 2027, quindi l’obiettivo è finire bene l’anno, magari con qualche vittoria, e cercare di replicarsi l’anno prossimo. E’ solo l’inizio. La macchina è andata molto forte e spero che il prossimo anno sia ancora competitiva, sono sicuro che il team farà un grandissimo lavoro. Io cercherò di arrivare ancora più forte. Il fuoco dentro c’è”. Così il campione del mondo di F1 Kimi Antonelli, nel corso della conferenza stampa a San Marino. “E’ importantissimo andare in pista e vincere per far vedere che siamo ancora i migliori. Red Bull, McLaren e Ferrari si sono avvicinate molto e noi non siamo dominanti come a inizio stagione -sottolinea il pilota della Mercedes-. Le prestazione tra noi sono più vicine e da pista a pista possono cambiare i valori in campo. E’ difficile dire se riusciremo a replicare con il budget cap e i limiti di ore in galleria del vento, che sono meno per noi adesso che abbiamo vinto. Sarà importante finire bene la stagione e continuare a lavorare sul pacchetto nuovo perché dobbiamo capire ancora tante cose. Faremo tante prove in questi 3 Gp finali per capire meglio la macchina per il prossimo anno. Sarà importante spingere e cercare di vincere le ultime gare per andare nel 2027 con più grinta”.

Il momento più bello? “In Cina è stata la prima pole e la prima vittoria, sicuramente è una delle più speciali -ricorda il ventenne emiliano-. Finalmente ero riuscito a vincere un Gran Premio e per me è stato come rompere il ghiaccio. La vittoria mi ha dato quella fiducia e consapevolezza in più per fare meglio. Conoscevo il mio potenziale ed ero rilassato nei weekend dopo. Sapevo che avevo una cosa in meno da dimostrare perché avevo già raggiunto uno dei miei grandi obiettivi. E’ stato un giorno molto emozionante: avere lì mio padre, anche se non c’era il resto della famiglia, è stata una soddisfazione per tutti. Montecarlo è stato fin qui il weekend più completo in termini di performance per me. Non eravamo i favoriti ma riuscire a mettere la macchina in pole dopo un venerdì difficile e riuscire a ribaltare la macchina trovando una quadra è stato incredibile. La gara è stata la conseguenza: andavamo molto forte. Mi ha messo molto alla prova, con le ripartenze e la bandiera rossa. Dover rifare una partenza da zero con Lewis sulla Ferrari di fianco è stato complicato. Era un periodo dove faticavamo con le partenze e temevo un po’ di perdere la gara per quello. Vincere è stato bellissimo, è stato un weekend speciale. Sarebbe bello replicarsi anche il prossimo anno, è bellissimo vincere a Monaco. Monza è una delle vittorie più belle. A livello di emozioni è come la Cina, forse un po’ di più. Soprattutto per il modo in cui l’ho raggiunta. Col team avevamo deciso di prendere penalità per cambiare il motore e avevo già messo in conto di perdere punti partendo indietro. L’obiettivo era cercare di recuperare il più possibile, ma al giro 15 ero primo e la mentalità è cambiata. Ho detto: “O vinco, o niente” e siamo riusciti a vincere. E’ stata una gara intensa. Riuscire a vincere il GP di casa e riuscire a chiudere un cerchio dove tutto ebbe inizio nel 2024 è stato molto bello”.

Con Jannik Sinner ci sarà a breve un incontro. “Abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. E’ molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello avere supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione”. Infine la dedica del titolo iridato. “A tutta la famiglia, al mio team perché mi hanno dato questa opportunità fin da bambino e mi hanno accompagnato in questo percorso, mi hanno sopportato e aiutato a realizzare il sogno. A tutti i miei amici e il mio gruppo che mi supporta, viene con me alle gare e mi aiuta ad affrontare i weekend. E poi a me, ci sono stati tanti sacrifici”, conclude Antonelli.



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Pubblicato il 12 Novembre 2026