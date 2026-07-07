Attualità

Antonelli-Federer, quante risate a Wimbledon: Roger consiglia una ‘lezione’ con Sinner

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Tante risata a Wimbledon per Kimi Antonelli, ospite del royal box a Londra insieme alla leggenda del tennis Roger Federer. I due hanno assistito al match degli ottavi di finale del torneo tra Jasmine Paolini e Alex Eala, vinto dall'azzurra, trovando poi il tempo per scambiare due chiacchiere a proposito di tennis.  Roger Federer, per scherzare, ha suggerito a Kimi di chiedere a Jannik Sinner di insegnargli la sua tecnica di rovescio a due mani. La risposta del pilota italiano non si è fatta attendere: "Preferisco il rovescio a una mano". E Federer: "Quello posso insegnartelo io, ma chiedi a Jannik di aiutarti per imparare anche l'altro".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Calderone ad AdnTalks: “Su occupazione numeri positivi da consolidare. Con sindacati confronto produttivo, pur nelle differenze”

8 minuti fa

Lite di coppia dopo il viaggio in Nigeria, chiama la polizia perché il marito rifiuta un rapporto intimo

9 minuti fa

Carburanti, dopo lo stop agli sconti sulle accise arrivano i rialzi su gasolio e benzina

19 minuti fa

Roma, tenta di investire due agenti in autostrada: bloccato dopo 18 km sul raccordo

36 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio