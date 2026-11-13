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Antonelli da Mattarella, casco speciale in regalo al presidente e invito per… Monza

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(Adnkronos) – Tanta emozione. Per entrambi. E un dialogo sincero e genuino, portato avanti col sorriso. Oggi, venerdì 13 novembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes non si è presentato a mani vuote e ha donato al Capo dello Stato il suo casco con tanto di dedica speciale: “Al presidente Mattarella, con molta ammirazione”. 

Il presidente ha ringraziato subito Antonelli per il dono, ammirandolo con curiosità: “Grazie, io vi vedo tutti addobbati per le gare… Quando lo togliete è una liberazione”. E Kimi: “Fa molto caldo presidente, noi piloti perdiamo di solito un paio di chili in una gara. Abbiamo anche la tuta ignifuga, che deve resistere in caso di fuoco. Alla fine cerchiamo di allenarci per essere pronti. Poi, dopo la sessione, ci si butta nell’acqua fredda…”.  

Alla fine dell’incontro, ecco l’invito al Capo dello Stato: “Lei verrà a qualche gara l’anno prossimo? Deve venire a Monza, sarebbe bello averla”. E Mattarella: “L’ultima volta è stata un po’ di anni fa a Monza, i miei movimenti sono un po’ complicati. Questa condizione nuova mi sollecita molto…”. Appuntamento a settembre 2027? Il presidente ci riflette.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Novembre 2026

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