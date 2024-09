Antonella Mosetti, la confessione: “Ho baciato Niccolò Bettarini ma ho il cuore impegnato”

(Adnkronos) – È stata la telenovela dell'estate. Antonella Mosetti, che anni fa era stata con Stefano Bettarini, ha avuto un flirt a Porto Cervo con Niccolò Bettarini figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura. "Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c'è stato solo un bacio sulla guancia. Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso ma oggi a 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l'età di mia figlia (Bettarini jr ha 26 anni, ndr)", dice Mosetti a Monica Setta nella puntata di 'Storie di donne al bivio' – come anticipa l'Adnkronos – in onda mercoledì 11 su Rai 2 alle 23.10. "E poi ho il cuore impegnato. Amo un uomo francese, è una storia difficile ma per lui sarei disposta ad andarmene dall'Italia". Da un anno la showgirl ha scelto di mettere la faccia su Only Fans. "Mi ero stancata di vedere che rubavano le mie foto dai profili social e le rimontavamo guadagnandoci" dice. "Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l'amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2024