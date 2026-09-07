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Antonella Clerici in lacrime a ‘È sempre mezzogiorno’, il ricordo di Dimitri Tollini

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(Adnkronos) –
Antonella Clerici commossa a 'È sempre mezzogiorno'. La conduttrice è tornata oggi, lunedì 7 settembre, su Rai1 con la prima puntata della nuova stagione del programma di cucina. In apertura, Clerici ha voluto ricordare Dimitri Tollini, il suo storico braccio destro, scomparso improvvisamente lo scorso luglio.  "Nella casa del mezzogiorno manca una persona che per me è stata unica e speciale", ha detto Clerici trattenendo a stento le lacrime. "È stato il mio migliore amico e il mio più stretto collaboratore", ha ricordato, ricordando il legame costruito negli anni.  "Ora non c'è più perché quest'estate se n'è andato così improvvisamente, è sempre stato al mio fianco in tutti questi anni di televisione e mancherà a tutti", ha detto la conduttrice, mandando poi in onda un video dedicato a Tollini, ripercorrendo alcuni dei momenti condividi durante gli anni trascorsi insieme in televisione. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Settembre 2026

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