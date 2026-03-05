Anticipo di primavera, ma ci potrebbe essere un forte peggioramento: ecco quando

(Adnkronos) –

L'alta pressione non ha intenzione di cedere il passo e dominerà la scena italiana almeno fino a metà mese. Ci attende un periodo di bel tempo di stampo prettamente primaverile che ci regalerà un vero e proprio "anticipo di Pasqua". Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, inquadra l'evoluzione dei prossimi giorni: "Sembrerà di vivere il classico meteo pasquale con sole e sorprese, fedele al proverbio 'marzo pazzerello, esci col sole ma porta l'ombrello'. Avremo infatti il ritorno della consueta attività termoconvettiva, tipica delle stagioni primaverile ed estiva, con isolati piovaschi pomeridiani". Il bel tempo nasconderà dunque delle insidie: al Nord e sul medio-alto Adriatico, le notti e le prime ore del mattino saranno ancora nebbiose, in particolare sulla Pianura Padana orientale. Queste, sollevandosi durante il giorno, si dissolveranno o resteranno intrappolate come nubi basse e grigie. Nelle ore centrali, invece, non si escludono i primi temporali di calore specie nel weekend. Nel frattempo, lo sguardo si sposterà ad ovest: un vortice depressionario attualmente attivo sul Mare di Alboran (con forti temporali tra Baleari e Stretto di Gibilterra, fino al Nord del Marocco) invierà nuvolosità sparsa verso la Sardegna. Da venerdì questo "vortice iberico" si avvicinerà all'Italia, portando piogge e locali rovesci sulle Isole Maggiori, dove insisteranno a carattere sparso durante il weekend. Per trovare perturbazioni atlantiche ben organizzate su tutta la Penisola dovremo comunque attendere la seconda metà del mese. I nostri nuovi modelli previsionali a lunga scadenza, affiancati anche dall'Intelligenza Artificiale, individuano un marcato peggioramento tra circa 300-350 ore, tra mercoledì 18 e venerdì 20 marzo. Si tratta di “Fantameteo”, ma coincide con una data non casuale, l'Equinozio di Primavera con la classica "Tempesta Equinoziale". A livello climatologico, infatti, durante gli equinozi si verificano i massimi contrasti termici tra il Polo Nord (ancora gelido dalla lunga notte invernale) e l'Equatore (che inizia a scaldarsi rapidamente). Questo scontro di masse d'aria diametralmente opposte genera profondi vortici depressionari caratterizzati da venti forti, piogge battenti e crolli termici improvvisi. Un vero e proprio burrascoso passaggio di consegne tra l'Inverno e la Primavera. Vedremo se l’intelligenza artificiale avrà visto bene l’arrivo della Tempesta Equinoziale: nel frattempo, godiamoci queste temperature anomale che faranno sbocciare la natura in anticipo con tante gemme e fiori. Vedendo i fiori spuntare ovunque, con l’attuale situazione mondiale tornerà alla mente il celebre brano de I Giganti al Festival di Sanremo del 1967: non sarà mai troppo tardi per dire "Mettete dei fiori nei vostri cannoni".

NEL DETTAGLIO



Giovedì 5. Al Nord: locali nebbie mattutine in Val Padana, soleggiato altrove. Al Centro: nubi sparse con locali coperture. Al Sud: nubi in aumento in Sardegna e Sicilia, bel tempo e clima primaverile altrove.

Venerdì 6. Al Nord: tra nebbie, schiarite e clima piacevole. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: maltempo a tratti intenso su Sardegna e Sicilia, sereno o velato altrove.

Sabato 7. Al Nord: soleggiato. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud: piogge sparse in Sardegna e localmente in Calabria; clima mite.

Tendenza: domenica con instabilità pomeridiana sugli Appennini.

