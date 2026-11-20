Attualità
Anthropic, Dario Amodei atterrato all’aeroporto di Brindisi
(Adnkronos) – Dario Amodei, Ceo della società di intelligenza artificiale Anthropic, fresca di quotazione a Wall Street, è atterrato a Brindisi stamattina, poche ore dopo il debutto in Borsa. Lo documenta l’emittente Antenna Sud, anche con delle immagini, dall’aeroporto della città pugliese. Non è ancora trapelato il motivo della visita, anche se le testate locali parlano di vacanza in un resort locale.
—
economia
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 20 Novembre 2026