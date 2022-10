Ansia e preoccupazione in casa Foggia e tra i tifosi

Difficile rimanere di ghiaccio o impassibili di fronte alla notizia dell’arresto del presidente Nicola Canonico, sottoposto ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta di voto di scambio, non poteva non sconvolgere la piazza foggiana. Anche se il Calcio Foggia per ora ha proseguito senza comunicati, ma con parole di vicinanza tramite il suo tesserato. Filippo Costa che l’altro giorno ha parlato in conferenza stampa in vista dell’insidioso match contro la Viterbese di domenica pomeriggio. Sul rettangolo di gioco la squadra allenata da mister Gallo sembra aver trovato una quadra e svoltato, al terzo risultato utile con l’ultima vittoria larga, seppure in rimonta, che ha inguaiato la posizione del tecnico andriese e con ogni probabilità anche quella del diesse. Il presicente Canonico aveva dato uno “scossone” con l’esonero di Boscaglia, il cambio di diesse perché il suo ex braccio destro Belviso, aveva dato le dimissioni. Dall’altra parte la reazione sui social non si è fatta attendere, con molteplicità di considerazioni dei sostenitori rossoneri che hanno commentato la vicenda, preoccupati perché ancora una volta seppure ad oggi il Calcio Foggia non è invischiato, c’è ansia che ci possano essere ripercussioni. L’inchiesta però non coinvolge il Satanello ed i tifosi possono concentrarsi, soprattutto la squadra ed il gruppo lavoro dello staff e gli addetti, possono pensare esclusivamente al campo. Diverso fu il caso Sannella che colpì il sodalizio e le casse societarie e giunse la penalizzazione. Ci sono stati anche altri casi recenti, che in virtù di altri illeciti e situazioni di cui poi la Procura non è riuscita a fare chiarezza, che invece il Foggia è riuscita ad approfittarne a scapito dell’U.S. Bitonto che nonostante fosse in vetta al girone H della serie D ed i foggiani, dietro di un punto, hanno conseguito a tavolino la promozione in C e ad oggi sono ancora in Lega Pro, conquistando per due annate di fila i playoff. Servirà come sempre aspettare il regolare svolgimento delle indagini perché non sarebbe la prima volta che anche una persona sottoposta ai domiciliari ne esca pulita, perché magari ci sono stati degli errori di valutazioni o semplicemente mancanza di prove. Sino alla certezza della sentenza ultima, passano tanti gradi e sbilanciarsi sarebbe assolutamente fuorviante. Molti altri tifosi hanno manifestato vicinanza al presidente e profonda riconoscimento per quello che ha fatto in questi due anni di gestione. Lo stesso ed unico come presidente per quanto ha fatto per la storia del Foggia, Casillo fu assolto dopo 13 anni, ma il suo arrestò provocò danno al suo club ed altre società coinvolte. Infine, ci starebbe anche chi auspica un ritorno di scena della Pintus, cosa che potrebbe anche succedere se il Tribunale di Cagliare le dovesse dare ragione, ma quello è un filone legato alla querelle Pintus-Canonico, ancora irrisolto, non riconducibile a quanto avvenuto nei giorni scorsi. In conclusione, notizie del genere alimentano sempre panico, preoccupazione ed ansia ma bisogna avere fiducia nella giustizia affinché sciolga ogni dubbio. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

Condividi sui Social!