Annullato il concerto di Jovanotti a Barletta: “Area non idonea”

(Adnkronos) – E' annullato il concerto di Jovanotti in programma lunedì 17 agosto nell’area dell’ex cartiera di Barletta. E' quanto apprende l'Adnkronos dagli organizzatori. Questa mattina, in Prefettura, si è riunita la Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, chiamata a valutare l’idoneità del sito dopo le criticità emerse dagli ultimi controlli ambientali. In Commissione è arrivato il parere negativo della Asl, dopo che le rilevazioni effettuate dall’Arpa avevano portato al prelievo e all’analisi di alcuni campioni relativi alla presenza di amianto nell’area. Un elemento che ha pesato sulla valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza e salubrità del sito. La Commissione ha quindi espresso parere negativo allo svolgimento dell’evento nell’area dell’ex cartiera. Nel pomeriggio di oggi, la Trident, società organizzatrice del concerto, ha fissato una conferenza stampa via Zoom dove ha comunicato l'annullamento. Un incontro con la stampa dovrebbe tenersi anche domani mattina in Comune a Barletta.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Agosto 2026