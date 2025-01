Anno giudiziario, nel Foggiano presenti 4 clan mafiosi autonomi

Nel territorio della provincia di Foggia sono presenti quattro associazioni mafiose autonome: la “società foggiana”, a Foggia; la “mafia cerignolana”, operante principalmente a Cerignola; la “mafia garganica”, affermatasi nei comuni del promontorio garganico; e la “mafia sanseverese” o dell’alto Tavoliere, operante principalmente a San Severo.

Quella foggiana viene oggi considerata la quarta mafia di Italia (dopo quelle, più note, siciliana, calabrese e campana). Il contrasto alle associazioni mafiose è in corso da tempo grazie ad un lavoro “veramente eccellente” operato dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura.

“Tali organizzazioni criminali – è scritto nella relazione dell’inaugurazione dell’ Anno giudiziairo di Bari – creano in molte zone del circondario un clima di intimidazione che porta la gente del posto, già culturalmente poco propensa a collaborare con la giustizia, ad essere molto restia sia a denunciare che a testimoniare. Le attività di indagine sono, pertanto, rese difficoltose da un clima di paura e di omertà”.

“La Procura di Foggia, con riferimento ai delitti di associazione per stampo mafioso, ha registrato un aumento pari al 38% rispetto all’analogo periodo precedente – viene evidenziato – considerato che il numero delle iscrizioni per tale tipologia di delitti è passato da 8 dell’anno 2022/2023 a 11 dell’anno 2023/2024”. L’impegno dello Stato – viene sottolineato – è stato rilevante e si è giunti alla notifica di circa 750 persone misure cautelari; sono stati eseguiti sequestri e confische per 70 milioni, sono state sequestrate decine di tonnellate di droga e un enorme quantitativo di armi e munizioni; sono state emesse oltre 100 misure interdittive antimafia nei confronti di imprese collegate o comunque condizionate dalle organizzazioni mafiose foggiane.

Gli effetti positivi della presenza dello Stato sul territorio sono stati i seguenti: sono ricomparsi nuovi collaboratori di giustizia a Foggia; ci sono sempre più vittime che hanno il coraggio di denunciare; iniziano a risolversi gli omicidi di mafia foggiana con pesanti condanne dei responsabili, anche alla pena dell’ergastolo.



