Anne Hathaway mostra il pancione, è polemica. L’esperto: “La gravidanza non è una malattia”

(Adnkronos) – "Capelli finti, pancione vero". Anne Hathaway risponde con ironia alle numerose osservazioni apparse sui social dopo la sua partecipazione alla première di 'La fine di Oak Street', a Los Angeles. L'attrice statunitense, 43 anni, ha attirato l'attenzione con un outfit che lasciava scoperto il pancione, provocando commenti e dubbi sull'autenticità della gravidanza. "Perché sembra finto?" e "Dai, non è vero" sono alcune delle reazioni comparse online. Altri utenti, invece, hanno difeso Hathaway, sottolineando come un addome in gravidanza possa apparire particolarmente definito nelle persone con una muscolatura addominale sviluppata. Hathaway ha annunciato lo scorso giugno di essere in attesa del terzo figlio con il marito, Adam Shulman. La gravidanza è diventata sempre più evidente nelle ultime settimane, durante gli appuntamenti promozionali dell'attrice per 'L'Odissea'. Alla première di 'La fine di Oak Street', Hathaway ha scelto un top corto personalizzato di Atelier Prabal Gurung, descritto dallo stilista come un modello scultoreo all'americana, caratterizzato da una linea asimmetrica e da uno strascico. L'attrice lo ha abbinato a jeans a vita bassa di La Ligne e décolleté rosse di Aquazzura. In un video pubblicato su Instagram, Hathaway ha accompagnato le immagini della preparazione e della serata con la frase "Capelli finti, pancione vero", riferendosi ai capelli e al pancione. L'attrice ha inoltre scherzato sulle condizioni climatiche durante l'evento, raccontando che il suo abito sembrava letteralmente sciogliersi a causa del caldo. Il look ha generato reazioni contrastanti. Accanto alle critiche, con alcuni utenti che lo hanno definito "ridicolo", "pacchiano" o "bizzarro", non sono mancate le reazioni positive. "Molte persone considerano, a torto, la gravidanza come una malattia o una condizione anomala per l'organismo. C'è persino chi chiede al ginecologo farmaci per affrontare meglio questa fase. È una follia". Così Vito Trojano, past president della Sigo (Società italiana di ginecologia e ostetricia) e presidente della Federazione Sigo Ricerca e Comunicazione, commenta all'Adnkronos Salute le critiche rivolte sui social all'attrice statunitense Anne Hathaway. "Non mi stupiscono queste critiche – osserva Trojano – perché ancora oggi c'è chi guarda alla gravidanza come a una condizione da nascondere o da vivere quasi come una malattia. Invece Anne Hathaway fa bene a mostrare il pancione. La gravidanza è un momento importante e positivo, non solo per la futura mamma, ma per tutta la famiglia e per la coppia".

Il ginecologo condanna quindi chi "demonizza" la gravidanza e considera positivo il modo in cui l'attrice ha scelto di mostrare la maternità, vissuta con libertà e partendo anche dalla moda. "Non mi sorprende l'odio sui social – conclude Trojano – anche se spesso chi critica lo fa semplicemente perché non può essere al centro dell'attenzione".

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Pubblicato il 11 Agosto 2026