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Anne Hathaway è incinta, diventerà mamma per la terza volta: l’annuncio

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(Adnkronos) –
Anne Hathaway è incinta. L'attrice statunitense lo ha rivelato con un videoclip condiviso sul suo profilo social nelle ultime ore: "Baby sono tua", ha scritto riprendendo il celebre brano omonimo 'Baby I'm Yours' di Barbara Lewis. Nel filmato appare Hathaway inizialmente con le braccia incrociate quasi a nascondere le forme. Poi, l'attrice con disinvoltura allontana le braccia e scopre il pancione già evidente.    Così l'attrice Hathaway – reduce dal successo de 'Il diavolo veste Prada 2' – ha annunciato sui social di aspettare il suo bambino, il terzo dal marito Adam Shulman.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Giugno 2026

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