Attualità

Annabella Martinelli, autopsia conferma il suicidio della 22enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia, eseguita ieri all’istituto di medicina legale di Padova, ha confermato che la studentessa 22enne si è tolta la vita e la sua morte non ha visto il coinvolgimento di terze persone.  La particolare circostanza era legata al fatto che la ragazza avesse acquistato due pizze e due bibite prima di dare corpo ai suoi intenti tra la notte del 6 e 7 gennaio scorsi.  Annabella Martinelli si era allontanata in bicicletta la sera dell’Epifania ed è stata ritrovata impiccata in una boscaglia di Teolo, sui Colli Euganei, distanti una ventina di chilometri da casa sua, dopo nove giorni di ricerche con ampio utilizzo di uomini e mezzi. Il ritrovamento del suo corpo nel pomeriggio del 15 gennaio è avvenuto però grazie a una residente che si trovava a passare in quella zona. La famiglia della ragazza attende ora il nulla osta della magistratura per fissare la data dei funerali.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Roma-Stoccarda, allerta massima: arrivano 5mila tifosi tedeschi

3 minuti fa

Previdenza, Santoro (Inps): “Produttività al centro politiche pubbliche”

9 minuti fa

Australian Open, tennisti in crisi tra caldo e dolori. Bassetti: “Condizioni perfette per i virus”

26 minuti fa

Biennale Teatro, Emma Dante Leone d’oro alla carriera

33 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio