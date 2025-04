Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio? Era il mio rifugio, mi hanno criticata per tutto”

(Adnkronos) –

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono stati una coppia per circa 13 anni, dal 2005 al 2018. Ospite nella nuova puntata di One More Time (OnePodcast), il podcast di Luca Casadei, la cantante ha svelato alcuni dettagli sulla loro storia d'amore che conserva dentro il cuore come un bellissimo ricordo. Anna Tatangelo ha conosciuto Gigi D'Alessio quando aveva solo 18 anni: "Mi sono ritrovata in un amore stupendo, avevo trovato una sorta di rifugio. Volevo essere all’altezza di stare con una persona più grande di me, con molta più esperienza di me", ha raccontato. Prima di intraprendere la relazione con Anna Tatangelo, il cantautore napoletano era sposato con Carmela Barbato: "Gigi ha più volte detto che il suo matrimonio era finito prima della nostra storia però i giornali hanno travisato questa cosa. Hanno dato importanza più che altro all’ancora marito e moglie su carta. Paradossalmente venivo criticata per ogni cosa. Quello che canti, come ti trucchi", ha ricordato la cantante. "Con Gigi ci siamo conosciuti nel 2002 – ha spiegato la 38enne – dopo il mio primo festival. Lui mi disse 'ma tu sei la ragazzina che ha vinto Sanremo, ti va di fare una canzone insieme?' e cantammo 'Un nuovo bacio'. A settembre siamo andati in Australia e lì è scoppiato l’amore. Mi faceva sorridere, ho trovato una leggerezza unica. È sempre stato molto premuroso, con lui c’era il 'non ti preoccupare'". Anna Tatangelo, tra le altre cose, ha parlato della mamma, scomparsa più di 2 anni fa di un adenocarcinoma: "È stato uno dei momenti più brutti della mia vita, sapere della sua malattia. Perché lì non mi sono più sentita figlia. Si è fermato il mondo. Uscivo dalla stanza dei medici piangendo, mi ricomponevo ed entravo da lei ridendo. Vedere però una figura così forte cadere così è brutto. La cosa più importante è quello che le ho detto prima che lei andasse via, le presi la mano e le dissi: 'Mamma prima che te ne vai, ti voglio ringraziare perché la donna che sono è grazie a te in tutto e per tutto'", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2025