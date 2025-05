Anna Tatangelo, esce ‘Inferno’: “Sono una donna 2.0, dopo le difficoltà ora rinasco”

(Adnkronos) –

Anna Tatangelo è un fiume in piena ma che scorre finalmente sereno e, in un'intervista con l'Adnkronos, racconta il suo periodo di rinascita che coincide con l'arrivo di 'Inferno', il nuovo singolo in uscita oggi, venerdì 16 maggio, per Artist First. "Come sto? Sono entusiasta di questa nuova uscita e non vedo l’ora. Ho raccolto una serie di canzoni che ho nel cassetto da qualche anno, c'è tanta aspettativa e tanta voglia di far vedere una Anna più evoluta e anche più libera. La mia serenità è frutto di questo lavoro in studio dopo anni particolari", ha detto. 'Inferno' "richiama gli elementi del fuoco e della passione, il pubblico vedrà un Anna diversa, più matura, che ha più voglia di giocare e di prendersi meno sul serio – spiega la 38enne artista di Sora – Il singolo è l'apripista di un progetto che ha tanto da raccontare, sia cose belle che riflessioni". Dal singolo, e dal disco a cui Anna sta lavorando e che non ha ancora un titolo né una data di uscita, "verrà fuori il mio essere una donna 2.0", spiega. "A 18 anni si è in un modo e a 38 si è diversi – sorride la Tatangelo – Si prende consapevolezza dei propri punti di forza e delle proprie debolezze. Come donna ho le mie fragilità, l’importante è capire che sono solo momenti". Dal punto di vista delle sonorità, nell'album "ho cercato di riportare quello che ho fatto in questi anni ma con musicalità leggermente diverse, più contemporanee. La struttura musicale dei brani sarà più ampia, con molte più parole ma senza snaturarmi. Il pubblico che mi segue mi riconoscerà". Tra i brani dell'album a cui l'artista è più affezionata "ce ne sono due: uno parla del mio papà, si intitola 'Egoista' – anticipa all'Adnkronos – L'ho scritto in una fase particolare ed ho avuto la fortuna di potermi sfogare, musicalmente parlando. Venivo dalla perdita di mia mamma, poi pian piano ho perdonato, ho lasciato andare e ho capito che ciascuno di noi ha un modo suo di reagire e non bisogna giudicarlo". E poi "'Stupida': quando nei momenti difficili vedi gli altri sorridere e star bene e ti senti un po' un pesce fuor d'acqua. Quando poi attraversi il dolore, però, lo racconti con più facilità e con un filo di speranza e vorrei che arrivasse che tutti noi abbiamo dei momenti bui, l'importante è attraversarli e rinascere". Nella vita di Tatangelo c'è dunque l'Anna donna, figlia, e c'è anche l'Anna madre, che si esprime attraverso lo speciale rapporto con il figlio Andrea, avuto dalla relazione con Gigi D'Alessio. "Lui ora è in piena adolescenza, il fatto che sia rompiscatole è normale – dice sorridendo la cantante all'Adnkronos – Io sono molto premurosa, essendo molto giovane sono una mamma amica, passiamo molto tempo insieme, giochiamo ai go-kart. Ma in questa fase mi rendo conto che è necessario tenere gli occhi aperti, seguirlo molto. Anche perché Andrea è figlio di due personaggi pubblici ed è un po' sotto i riflettori, specie ora che ha aperto i social. Ho resistito, ma ora ho dovuto cedere". E a proposito di come vive la gestione di Andrea con il papà, Gigi D'Alessio, la Tatangelo spiega che il rapporto "è sereno". "La viviamo nella maniera più tranquilla possibile. Ovviamente Gigi ha anche altri figli, il suo lavoro, e tante altre cose da seguire e tanto tempo da dedicare a tante persone, io invece ho l'esclusività della gestione di Andrea, quindi gli faccio da amica, da mamma, e a volte anche da carabiniere". Sul fronte dei progetti futuri, l'artista ha due concerti evento dal titolo 'Tatangeles': l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Due appuntamenti speciali per ripercorrere le tappe della sua carriera, rivivere i brani che l’hanno resa iconica e presentare al pubblico le nuove produzioni. "Avevo tantissima attesa e curiosità su come sarebbe stato percepito questo nome dal pubblico, e invece si sono sentiti parte integrante di questa famiglia". A incorniciare un momento evidentemente sereno e fortunato, la Tatangelo si concede di esprimere un desiderio per il futuro. "Vorrei continuare a fare ciò che amo e che faccio da quando ho 15 anni, vivere le cose con la massima serenità e col sorriso sulle labbra, e condividere le mie soddisfazioni con chi amo. Vedere negli occhi di mio figlio l'orgoglio per ciò che fa sua mamma, e viceversa". E tra i desideri, rivela, c'è anche quello di tornare su palco dell'Ariston di Sanremo. "Mi piacerebbe tantissimo tornare al Festival, non lo nego. Sanremo mi ha visto crescere, da quando avevo 15 anni, e c’è sempre stato in tutte le tappe più importanti della mia vita". (di Ilaria Floris) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2025