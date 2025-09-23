Anna Moretti dal Valdarno porta la macelleria italiana sul tetto del mondo

(Adnkronos) – Anna Moretti porta la macelleria italiana sul tetto del mondo. La giovane del Valdarno aretino, nel team della Nazionale Italiana Macellai, ha conquistato il primo posto alla Transylvania Butcher Wars, la competizione internazionale che ha visto sfidarsi a Cluj, in Romania, i sedici migliori professionisti delle carni provenienti da tutto il mondo. A rappresentare l’Italia, per la prima volta nella storia, un team interamente al femminile: insieme ad Anna Moretti anche Fabiana Gironi, che hanno affrontato con determinazione la sfida, lavorando in soli 30 minuti mezza sella di maiale e mezzo agnello, trasformandoli in un banco di preparazioni curate esteticamente, tecnicamente perfette e ricche di gusto. Ad aggiudicarsi la vittoria finale Anna Moretti, espressione di un'autentica tradizione familiare – il padre Pierluigi Moretti è vicepresidente dell’Associazione Macellai Aretini di Confcommercio e titolare di una storica macelleria a Montevarchi (Arezzo). "Anna ha portato in alto il nome della categoria, mostrando tecnica, creatività e passione. Siamo orgogliosi di lei e dei successi che continua a mietere in queste competizioni", sottolinea il presidente di Federcarni Toscana, Alberto Rossi. Voglio dedicare questa vittoria a tutta la categoria dei Macellai, una vera famiglia di professionisti, partendo dal gruppo di Arezzo e della Toscana, guidati da Alberto Rossi, per me un grande mentore – ha detto Anna Moretti – Soprattutto, voglio dedicare questo risultato alle donne macellaio, affinché ognuno possa esprimersi e prendere la sua giusta posizione in ogni lavoro. Non deve esistere la differenza tra uomo o donna, ma la differenza la deve fare la passione". Tra i suoi ringraziamenti più sentiti anche quelli "alla mia famiglia e al mio novello marito, che mi sostengono e tifano per me, facendomi ancor di più amare il mio lavoro. Ringrazio i miei due coach, Andrea Laganga e Gianni Giardina, che mi hanno allenato per questa gara, trasmettendomi le loro tecniche e preziosi consigli. Un ringraziamento speciale va alla Nazionale Italiana Macellai per avermi dato la fiducia e l'opportunità di mettermi in gioco e di crescere professionalmente, in primis al presidente Orlando Di Mario e a Mara Labella, che mi hanno accompagnato e sostenuto durante la gara". "La vittoria di Anna – sottolinea il presidente dei macellai toscani Rossi – è la vittoria di un’intera categoria che crede nella professionalità, nella passione e nella trasmissione dei valori di un mestiere antico ma sempre attuale. Anna incarna la forza delle nuove generazioni e delle donne che scelgono questo lavoro con coraggio e dedizione. Come toscani e come italiani non possiamo che essere fieri di questo risultato, che proietta il nostro settore sul palcoscenico internazionale con autorevolezza e prestigio". Con la partecipazione alla "Transylvania Butcher Wars", la Nazionale Italiana Macellai conferma la sua eccellenza e il suo ruolo da protagonista nello scenario mondiale della macelleria, promuovendo i valori di competenza, tradizione e inclusione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Settembre 2025