Anna Maria Bernini: “Foggia merita la rinascita con la cultura e l’università”

La maratona elettorale del centrodestra, con il candidato sindaco Raffaele Di Mauro, costellata di ministri e sottosegretari giunti a Foggia in suo sostegno, si è chiusa con Raffaele Fitto e Anna Maria Bernini. “Hanno parlato della polvere in questa campagna elettorale – ha attaccato Di Mauro- non di un programma. Vogliamo restituire una dignità a questa città, la coalizione dei nostri avversari vive di contraddizioni, al loro interno hanno tutto e il contrario di tutto, litigano in campagna elettorale, figuriamoci dopo… Noi abbiamo parlato di cose concrete, i ministri, i sottosegretari che sono stati e anche oggi sono con me, non sono venuti a fare passerelle o selfie ma ad assumere degli impegni per quando l’amministrazione dialogherà in un rapporto sinergico con il governo. Non siamo sodali di Michele Emiliano, non siamo colonia di Bari, non ho padrini né padroni, ho tanti amici che mi staranno a fianco dopo, con un governo alle spalle per andare a battere i pugi a Bari”.

“Con Raffaele- ha detto la ministra Anna Maria Bernini- siamo insieme dal 1994, siamo figli di una coalizione che ha radici solide, in questi anni abbiamo governato e continuiamo a governare Regioni, Province, Comuni, ininterrottamente”.

“Questo governo sta facendo tanto per Foggia, sta facendo tantissimo. Io – ha aggiunto – sono stata al conservatorio e quando verrò per l’inaugurazione dell’Anno Accademico andrò anche all’Accademia perché vogliamo portare a Foggia il ‘modello Caivano’. Foggia merita di più, merita la scienza, l’arte e la cultura. La rinascita attraverso la grande formazione artistica e musicale che è un orgoglio di Foggia da sempre”.

Per frenare la fuga di cervelli servono tanti fattoti. “Prima di tutto bisogna creare una ricerca che abbia una caratteristica di continuità. Noi – ha proseguito la ministra – abbiamo la ricerca di qualità, stiamo finanziando tanto la ricerca. Soprattutto adesso con i fondi europei stiamo creando delle strutture su materie super sfidanti come l’intelligenza artificiale, l’agritech, la mobilità sostenibile. I ricercatori sono come le rondini, migrano seguendo i progetti. La nostra grande sfida ora è farli tornare in Italia e farli restare attraverso una serie di strumenti che partono dall’università ma passano anche attraverso gli incentivi fiscali. Per ricercatori e per professori universitari l’incentivo non cambia”.

Dopo un pomeriggio a parlare di Zes, Pnrr e contratti di filiera, il ministro Fitto sul palco del comizio ha aggiunto: “Oggi il centrodestra ha di fronte una prospettiva di stabilità al governo per affrontare i nodi principali e dare soluzioni ai problemi”. Ha esortato Di Mauro: “Lascia perdere i mestieranti della calunnia che sanno fare solo quello, pensa al tuo programma. Noi, dal giorno dopo, saremo tutti con te per cambiare questa città che non ha bisogno di assistenzialismo, quello che a livello regionale garantisce gli amici degli amici senza costruire futuro. Con te lavoreremo per realizzare quel programma. Io lo sottoscrivo per dare una risposta forte a Foggia”. (p..l.)



Pubblicato il 21 Ottobre 2023