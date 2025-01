Anna Kalinskaya, la stagione parte male: infortunio e Australian Open a rischio

(Adnkronos) – Parte male la stagione per Anna Kalinskaya. La tennista russa, nonché fidanzata di Jannik Sinner, è stata costretta al ritiro ad Adelaide durante un match contro Belinda Bencic. Sotto di un set, perso con il risultato di 6-2, Kalinskaya è riuscita a completare un solo game, ceduto alla svizzera, nel secondo parziale prima di alzare bandiera bianca. La speranza per la tennista russa, numero 14 del mondo, è quella di recuperare dal proprio problema fisico al più presto e ritrovare la condizione in vista dell'Australian Open, al via il 12 gennaio. La sua partecipazione al primo Slam della stagione è però da considerarsi a rischio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Gennaio 2025