Attualità

Anisimova e il mistero della bibita durante la partita: “Sta bevendo birra?”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Amanda Anisimova ha bevuto una birra durante la partita? La tennista russa è stata protagonista di una scena particolare durante il match contro Alex Eala a Cincinnati, vinto al terzo set. Proprio durante l'ultimo e decisivo parziale, portato a casa con un netto 6-2, durante un cambio campo Anisimova ha tirato fuori dalla borsa un bicchiere contenente un liquido di colore giallo e della schiuma, richiamando immediatamente alla birra. La domanda è diventata rapidamente virale sui social: "Sta bevendo una birra?". In realtà è più probabile che si tratti di una bevanda energetiva di color giallo, che è stata mostrata al pubblico per il divieto per i tennisti di bere da un recipiente chiuso.  Il bicchiere trasparente, che richiama proprio quello usato in molti pub per servire la birra, ha quindi alimentato il mistero.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Milano, nuova aggressione ai Bastioni di Porta Venezia dopo la rissa: “Ormai è zona di crack”

15 minuti fa

Cade dal tetto di un capannone, morto imprenditore a Deruta

34 minuti fa

Napoli, crolla l”occhio del diavolo’: scompare uno dei simboli della Valle dell’Inferno

49 minuti fa

Paura a Paullo, 37enne ferito con un colpo di pistola per difendere il figlio minorenne: fermato l’aggressore

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio