(Adnkronos) – Ammontano a circa 400 milioni di euro l’anno le sanzioni per infrazioni commesse con veicoli a noleggio. Il dato è stato richiamato da Aniasa, l’associazione di Confindustria che rappresenta i servizi di mobilità, nel corso di un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera sullo schema di decreto legislativo relativo al nuovo Codice della strada. L’associazione ha espresso un giudizio positivo sulle norme dedicate al comparto e ha chiesto procedure più chiare per riscuotere le multe dei clienti residenti all’estero e i pedaggi autostradali non pagati.

Aniasa valuta favorevolmente la conferma della responsabilità solidale del locatario per le infrazioni commesse con veicoli a noleggio. Per i clienti residenti all’estero, lo schema prevede che le società di noleggio possano essere chiamate a rispondere, a determinate condizioni, se il trasgressore non paga. L’associazione chiede che il regolamento attuativo fissi tempi di notifica che consentano di recuperare gli importi anche tramite carta di credito, entro il periodo di validità dell’autorizzazione. Ricordiamo che la carta è utilizzata nel 95% dei contratti con clienti esteri.

«È fondamentale che il nuovo Codice assicuri un corretto equilibrio tra l’esigenza di garantire il pagamento delle sanzioni e quella di non trasferire sulle imprese responsabilità per comportamenti altrui», ha dichiarato il direttore generale di Aniasa, Giuseppe Benincasa. Per i pedaggi autostradali non pagati, l’associazione propone di attribuire la responsabilità all’effettivo utilizzatore del veicolo e di fissare tempi certi per la comunicazione del mancato pagamento. Positivo anche il giudizio sulla possibilità di sublocare i veicoli destinati al trasporto merci.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Novembre 2026