Ania: “Assicurazione svolge ruolo sociale, abilitante per consentire commercio”

(Adnkronos) – Quando accadono eventi come l'attacco delle navi nel canale di Suez ''l'assicurazione diventa una fattore abilitante per consentire al commercio marittimo di poter proseguire e garantire una stabilità dell'economia. Quindi l'assicurazione si deve fare carico di un ruolo sociale che evidentemente ha''. Lo afferma il co-direttore generale di Ania, Umberto Guidoni, intervenendo alla puntata 'Navigare il Mar Rosso', del programma di approfondimento sull’economia del mare ideato da Confitarma. Guidoni sottolinea che ''tutta l'operazione che stanno portando avanti le forze presenti su quel territorio vanno a determinare una riduzione del rischio, perché l'accompagnamento delle navi e la presenza sul territorio di situazioni che mitigano il rischio vanno a determinare anche nell'assicurazione il tentativo di trovare soluzioni economiche che possano andare incontro agli armatori, che stanno svolgendo un servizio per il mantenimento e per il paese''. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2024