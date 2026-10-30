Angiola: “Pini di via Napoli davanti alle scuole, Episcopo e Aprile fermino la motosega”

«La denuncia del WWF Foggia è gravissima. Prima di abbattere i maestosi pini di via Napoli, davanti alle scuole, la sindaca Episcopo e l’assessora Aprile devono spiegare perché sarebbe indispensabile eliminarli e quali alternative siano state valutate. La città ha diritto a risposte documentate prima che il danno diventi irreversibile».

Lo dichiara Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale di Cambia. «Il WWF denuncia la mancanza di confronto dopo avere chiesto spiegazioni e proposto di valutare alternative. Ignorare queste richieste significa trattare la partecipazione come un fastidio: un’arroganza politica inaccettabile.

Chiedo la sospensione degli abbattimenti annunciati e la pubblicazione delle perizie relative a ciascun albero, indicando le criticità riscontrate e le ragioni per cui non sarebbero possibili interventi conservativi. Eventuali pericoli che impongano interventi immediati devono essere documentati e spiegati pubblicamente.

Maurizio Marrese parla di quasi ottocento alberi abbattuti o morti in tre anni, precisando che si tratta di una stima per difetto. L’amministrazione risponda con dati verificabili su abbattimenti, alberi morti e nuove piantumazioni effettivamente sopravvissute. Davanti alle scuole, perdere alberi adulti significa perdere anche ombra e frescura negli spazi frequentati da studenti e famiglie. Il giudizio politico è netto: la gestione del verde dell’amministrazione Episcopo è fallimentare e l’assessora Aprile deve dimettersi. La sindaca si assuma la responsabilità delle scelte della propria giunta. La motosega impiega pochi minuti; per restituire alla città una chioma maestosa possono servire decenni. Episcopo e Aprile devono renderne conto ai foggiani».



Pubblicato il 30 Ottobre 2026