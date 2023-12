Angiola: “E ora Episcopo che dice del Ccr al quartiere Cep?”

Il consigliere comunale Nunzio Angiola ritorna sui lavori del Ccr (centro di raccolta comunale) il cui cantiere è in svolgimento al quartiere Cep, di fronte al parco giochi. Un tema che mobilitò in campagna elettorale i candidati sindaci, tutti contrari alla sua realizzazione, da punti di vista diversi ma compresa l’attuale sindaca Episcopo. Tutta la sua coalizione espresse molte perplessità a riguardo. “Che ci dice la sindaca e l’assessora all’ambiente, ora che la giunta si è insediata, in merito al Centro Comunale di Raccolta (Ccr) del Cep, collocato nelle vicinanze di Corso del Mezzogiorno, di fronte a un parco giochi per bambini?”. Si rivolge a Episcopo che aveva parlato di “tragico lascito dell’amministrazione Landella in campagna elettorale” e di “idea calata dall’alto”. “Sospendere il cantiere-aveva detto- e permettere alla futura amministrazione di decidere insieme alla cittadinanza”. In particolare Nunzio Angiola e Antonio De Sabato avevano inviato, tramite i loro legali, una diffida al prefetto e all’allora commissario Cardellicchio contro la realizzazione del Ccr.



Pubblicato il 30 Dicembre 2023