(Adnkronos) – La famiglia di Angelo Radici, attraverso MACRE 2014, ha firmato un accordo per l’acquisizione di una partecipazione iniziale di maggioranza pari al 70% del capitale di Liski, azienda bergamasca leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di attrezzature per la protezione e l’allestimento delle piste da sci e di sistemi per lo sport. La famiglia Parigi, che ha sviluppato l’azienda nel corso degli ultimi decenni, manterrà una partecipazione di minoranza e Diego Parigi ricoprirà la carica di Presidente, assicurando continuità alla gestione e alla storia aziendale. La famiglia Radici sarà rappresentata da Emanuele Radici quale rappresentante operativo all’interno dell’azienda.

Fondata nel 1978 da Ruggero Parigi e Candida Rossi con sede produttiva a Brembate (Bergamo), Liski è oggi un punto di riferimento mondiale nelle forniture di attrezzature sportive, con cinque linee di prodotto: protezione e allestimento delle piste da sci (Winter Program), servizi e attrezzature per la manutenzione degli sci e degli snowboard (Ski Service Program), allestimento di campi da gioco e attrezzi per l’allenamento (Summer Program), protezioni per lo svolgimento in sicurezza delle gare motociclistiche (Moto Sport Program) e attrezzature per percorsi MTB, gare su strada e bike park (Bike Sport Program). L’azienda serve i maggiori comprensori sciistici in Italia e all’estero. Fornitore ufficiale delle principali competizioni internazionali, dalle gare di Coppa del Mondo agli eventi giovanili, Liski e’ stata partner delle ultime sei Olimpiadi invernali incluse quelle recenti di Cortina. L’operazione si inserisce dunque in una fase di forte attenzione internazionale verso lo sport invernale italiano, anche sull’onda dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno rappresentato una vetrina strategica per l’intera filiera nazionale.

L’ingresso della famiglia Radici risponde a un progetto di crescita di lungo periodo: rafforzamento patrimoniale, ampliamento della capacità produttiva, sviluppo commerciale sui mercati internazionali e possibili operazioni di acquisizione in settori adiacenti. La continuità gestionale garantita dalla permanenza della famiglia Parigi e del management assicura il mantenimento del know-how tecnico e della vocazione all’innovazione che hanno storicamente caratterizzato l’azienda. L’operazione si colloca inoltre in un contesto familiare già profondamente legato al mondo dello sci e della montagna, anche attraverso realtà come IRTA Monte Pora e Sci Club Radici, e potrà favorire nuove opportunità di sviluppo e possibili sinergie future. Un progetto che unisce due storie imprenditoriali e una passione per la montagna e lo sci che, per la famiglia Radici parte dall’epoca della Valanga Azzurra, con Fausto Radici, e si tramanda di generazione in generazione.

Diego Parigi ha commentato: “Liski è il risultato del lavoro di una famiglia e di un territorio. Siamo onorati per l’ingresso della famiglia Radici con cui intendiamo avviare una nuova fase di crescita, mantenendo intatti i valori, le competenze e le persone che hanno reso l’azienda un riferimento mondiale nel nostro settore. Avere al nostro fianco un partner industriale solido e di lunga visione ci permetterà di investire in tecnologia, capacità produttiva e presenza internazionale, continuando ad operare sui palcoscenici più prestigiosi dello sport”.

Le parole di Angelo Radici: “Abbiamo accolto con entusiasmo questa importante opportunità, che ci consente di dare continuità alla vocazione industriale della nostra famiglia, mettendo a disposizione di Liski risorse e una struttura organizzativa in grado di sostenerne lo sviluppo. Ci avviciniamo a questa realtà con interesse e con la volontà di conoscere e imparare, riconoscendo il valore di un settore caratterizzato da una forte specializzazione e da un’esperienza consolidata nel tempo. La fiducia riposta in Diego Parigi e nei suoi collaboratori nasce da una stima sincera e reciproca, con la volontà di valorizzare il lavoro svolto e contribuire insieme al futuro dell’azienda”.

Emanuele Radici ha aggiunto: “Sono particolarmente orgoglioso dell’accordo raggiunto e dell’interesse reciproco che ha accompagnato questo percorso. Come mi ha sempre insegnato mio padre, raccogliendo a sua volta l’insegnamento di mio nonno Gianni, un accordo rappresenta un vero successo quando entrambe le parti ne riconoscono il valore e possono guardare con soddisfazione al percorso che le attende. È un principio che ha sempre accompagnato la storia della nostra famiglia e che ritrovo pienamente in questa operazione. Sport, montagna, sci e legame con il territorio sono da sempre parte integrante della nostra identità e continueranno a esserlo. Valori che riconosciamo anche in Liski, una realtà industriale consolidata a livello internazionale, con una solida struttura finanziaria e una forte identità, con la quale condividiamo una visione di lungo periodo. Personalmente, nato tra le montagne della Val Gandino, cresciuto sulle nevi del Monte Pora e diventato successivamente maestro di sci, sento un legame particolarmente profondo con questo progetto. Il mio impegno sarà quello di contribuire a dare continuità e crescita a queste due famiglie destinate a collaborare, nel rispetto dell’identità aziendale e delle persone che ne hanno costruito la storia”.

L’operazione si è avvalsa della regia in qualità di advisor finanziario per la parte venditrice di AGAdvisors, boutique di M&A advisory fondata da Antonio Guglielmi, ex banker di Mediobanca, con il partner Carlo Signani coadiuvati da Francesco Fumagalli.

Sul fronte buy-side l’advisory finanziaria è stata affidata a CFO Sim in collaborazione con Thymos Business e PTS Consulting con un team coordinato da Daniele Testa.

L’assistenza legale è stata curata da Emanuele Cortesi e Matteo Ghilardi dello studio CMA per Liski e da Carolina Gattai dello studio Pedersoli Gattai per Radici.

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Pubblicato il 25 Novembre 2026