Angelina Mango: “Nel nuovo album racconto chi sono ora”

(Adnkronos) – Dopo un anno ricco di eventi, che l'ha vista protagonista da 'Amici' all'Eurovision, passando per il palco di Sanremo, Angelina Mango è pronta a stupire nuovamente il pubblico con il suo ultimo lavoro discografico. Intitolato 'P

oké Melodrama', il nuovo album, in uscita oggi, promette di essere un viaggio intimo nel cuore dell'artista, accompagnato da una serie di appuntamenti live. "Quest'anno mi ha trasformata profondamente. Ho scoperto di avere una grande forza interiore e di essere molto sincera, qualità che ho cercato di esprimere nel mio nuovo album". "È un racconto intimo di ciò che ho vissuto dentro di me, molto diverso da ciò che le persone vedevano esteriormente", racconta Angelina, sottolineando come le tracce scelte rappresentino un flusso costante di creatività: “Non ho fatto una grande selezione; scrivo costantemente, non solo quando mi preparo per un album. Ogni forte emozione l'ho trasformata in musica, e così è nato l'album: un insieme di esperienze diverse che rappresentano sinceramente chi sono ora”. Nonostante i successi raggiunti, Angelina affronta il suo percorso senza ansie: "Non vivo il successo con paura, ma come qualcosa di positivo. Ricevo tanto amore dalle persone che incontro, e questo è ciò che amo di più. Il mio unico timore è quello di perdere un giorno l'emozione di salire sul palco o di scrivere musica. Se dovesse succedere probabilmente smetterei subito”. Il cuore dell'album è la vulnerabilità di Angelina, un tema che desidera esplorare apertamente. "Nell'album ho voluto esprimere la mia fragilità, anche attraverso le canzoni più leggere. È importante per me mostrarmi come sono veramente, una ragazza di 23 anni che vive attraverso la musica, senza maschere". L'esperienza all'Eurovision in Svezia è stata un'ulteriore fonte di ispirazione per Angelina: "È stata incredibilmente stimolante. L'unione di diverse culture e la possibilità di vedere artisti di tutto il mondo esibirsi è stata una grande fonte di ispirazione. Mi ha fatto capire quanto la musica possa superare qualsiasi confine". Guardando al futuro, Angelina resta con i piedi per terra: "Sono una persona molto pratica e non tendo a sognare troppo. Il mio obiettivo è continuare a scrivere e a esprimere me stessa attraverso la musica, che è sempre stata la mia salvezza". E chi la vedrebbe bene come co-conduttrice al prossimo Festival di Sanremo, risponde: "La vita mi ha insegnato che può arrivare di tutto. Magari domani faccio un disco su Marte. Quindi non ho aspettative ma per me è un grande onore che qualcuno mi riesca a vedere parlare su un palco, cosa che faccio già fatica a fare a casa mia". Angelina parla anche dell'essere donna nel mondo della musica: "Sono orgogliosa di far parte del panorama musicale, soprattutto tra le artiste italiane che stimo molto. Spero però in un futuro in cui non guarderemo più al genere, ma solo alle persone come esseri umani". Con un calendario fitto di impegni, tra cui tour estivi e appuntamenti nei club italiani ed europei, Angelina è pronta a portare la sua musica a un pubblico ancora più ampio. "Sto preparando il tour estivo nei festival italiani ed europei, e in autunno avremo tour nei club. Sono molto carica e non vedo l'ora di portare la mia musica sul palco di nuovo", conclude l'artista trasmettendo tutto il suo entusiasmo. (di Loredana Errico) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Maggio 2024