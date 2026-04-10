Attualità

Angelina Mango festeggia sui social: “25 anni un po’ intensi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Angelina Mango compie oggi 25 anni. La cantautrice, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, è nata a Maratea il 10 aprile 2001 da papà Pino Mango e mamma Laura Valente. Per questo compleanno importante l'artista ha condiviso su Instagram una sfilza di foto inedite che la ritraggono sia a lavoro, sul palco o nel backstage, sia nella vita privata. Ci sono tatuaggi, passeggiate con il suo cagnolino, viaggi in auto e selfie in spiaggia con Antonio Agostinelli, che sembrerebbe essere il nuovo amore di Angelina Mango. Scrive solo "9125 giorni un po' intensi" nella descrizione del post e riceve gli auguri di fan e colleghi del mondo dello spettacolo come Fabio De Luigi e Lorella Cuccarini. Dopo una pausa dalle scene di circa un anno, Angelina Mango ha da poco rilasciato un nuovo album ed è tornata a esibirsi nel tour 'Nina canta nei teatri'. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi", aveva scritto prima di tornare a esibirsi. Un anno fa, confessava in una lettera, "questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Roma, incidente sulla Colombo: 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedale

19 minuti fa

Non solo petrolio. How to Feed the Planet, il documentario che racconta la guerra per le risorse alimentari

25 minuti fa

Campagna ‘Non scuoterlo’, Vanzi (Fnopi): “Importante informare sui rischi”

35 minuti fa

Vittime Epstein contro Melania: “Protegge i potenti e scarica su di noi”

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio