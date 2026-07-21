Anfiteatro, centro e periferie: ecco a che punto sono lavori e progetti

Foggia attende l’anfiteatro Mediterraneo da oltre 15 anni. I lavori di ristrutturazione sono ripresi a ottobre del 2025 e noi abbiamo chiesto all’assessore Giuseppe Galasso a che punto sia il cantiere e quando potremmo rivederlo, perlomeno, ultimato. Ciò dopo aver preso atto delle determine dirigenziali che hanno affidato sia l’incarico di direttore operativo specialista delle strutture, a maggio scorso, sia i servizi professionali per il collaudo in corso d’opera, a giugno.

“Abbiamo provveduto a effettuare nomine importanti – dice Galasso – perché quella del collaudatore e del direttore operativo esperto di strutture lo sono. Il primo garantisce la buona esecuzione delle opere durante i lavori e dovrà quindi effettuare periodicamente delle visite di cantiere; il secondo è specializzato nelle strutture, che rappresentano la parte su cui si sta attualmente intervenendo. Fra l’altro ci organizzeremo nei prossimi giorni per un sopralluogo e ne daremo evidenza”.

Qual è lo stato dell’arte, assessore?

“Siamo nella fase delle demolizioni. Stanno cominciando ad aprire dei setti all’interno delle murature per armonizzare la struttura esistente con la nuova soluzione progettuale elaborata. Occorre quindi fare verifiche perché, rompendo, possono emergere delle sopravvenienze. Immaginiamo un completamento nel secondo semestre del 2027, saremo più precisi sulle previsioni verso fine anno, quando avremo concluso la fase di impostazione e si comincerà a lavorare sull’impiantistica, sulle finiture e sulle ultime lavorazioni, che sono anche le più rapide. Questa fase del cantiere è fatta di interventi minuziosi e di trasformazione. Si consideri che non si tratta di una demolizione totale, ma dell’adattamento di un anfiteatro, pensato tanti decenni fa, alla normativa sopravvenuta in materia di sicurezza. Parliamo di una struttura che, nella sua parte prevalente, resterà in piedi”.

Quindi si prosegue all’interno?

“Certo, lì e anche nella piscina, dove ci sarà a breve un sopralluogo. Vi faremo vedere la cantierizzazione delle piscine in un cantiere che era bloccato. Stiamo volando, invece, nel cantiere del campo Mondelli-Colella, contiamo di finirlo entro fine anno. Stiamo lavorando sulla pista. Il palazzetto indoor, lungo circa 100 metri, è di nuova concezione. Invece l’outdoor prevede la rigenerazione della pista intervenendo sul problema delle radici degli alberi, che avevano sollevato in più punti il piano della pista di atletica”.

Andiamo in un’altra periferia, al Cep. In consiglio comunale si è detto che ci sono problemi con il palazzo dell’ex circoscrizione San Lorenzo, finanziato dal Pnrr “Inclusione e coesione” per oltre tre milioni di euro. Come procede?

“L’ex circoscrizione San Lorenzo ospita la stazione dei Carabinieri, una postazione della Polizia locale e undici alloggi Erp per l’emergenza abitativa. L’intervento è stato candidato con un finanziamento Pnrr, poi confluito in parte nel Pnc (Piano nazionale complementare), ma è in corso un decreto che lo trasferirà integralmente. Il progetto prevedeva l’adeguamento sismico della struttura, ma nessuno si è preoccupato del fatto che non lo si può realizzare in presenza degli occupanti, specie se si tratta di soggetti sensibili come i Carabinieri o di persone fragili. Il progetto non prevede la ricollocazione né dei residenti né dei Carabinieri. Noi abbiamo spostato il finanziamento dal Pnrr al Pnc, ottenendo un margine temporale più ampio per l’esecuzione. Stiamo ragionando con l’aggiudicatario per risolvere alcune criticità emerse durante la progettazione. L’obiettivo è salvare il finanziamento, ma farlo in condizioni di sicurezza. Per i Carabinieri abbiamo individuato una nuova sede nella vicina scuola ex Rodari. Il progetto del Cep resta in piedi dal punto di vista del finanziamento, ma stiamo cercando una soluzione anche per i residenti. Il problema è stato aver pensato di adeguare un edificio esistente lasciando al suo interno le persone, quando accanto c’erano aree comunali. Magari si sarebbe potuto costruire un edificio nuovo e poi demolire quello esistente. Ormai questo è l’appalto e cercheremo di recuperarlo. Capiremo cosa potrà derivare anche dalla legge nazionale sul Piano casa, quando saranno emanati i decreti attuativi”.

Fervono progetti anche per l’isola pedonale?

“Su corso Vittorio Emanuele sta per essere pubblicato un concorso di progettazione per riqualificare l’intero asse, dall’imbocco di via Lanza fino all’incrocio con via Oberdan, proseguendo fino alla sede vescovile e a piazza Giordano. È un intervento che mira a replicare, migliorandone le caratteristiche tecniche, la strada già pedonalizzata. Ci sarà anche un importante intervento di greening”.

Il palazzo ex Benetton è vuoto, ma è privato

“Certo, è privato. Per l’esperienza che mi porto da Bari, la cantierizzazione di corso Vittorio Emanuele a Foggia sarà anche uno stimolo per gli edifici che si affacciano su quella strada, favorendo interventi di riqualificazione da parte dei privati. Un esempio: quando abbiamo cantierizzato via Sparano è iniziato un percorso di recupero di palazzo Mincuzzi, edificio tutelato da vincolo storico. È stato restaurato durante il cantiere di via Sparano proprio per essere pronto alla conclusione dei lavori. Il palazzo ex Benetton è un edificio moderno, con vetrate e ulivi ma, come spesso accade, la riqualificazione dello spazio pubblico può trainare anche quella del patrimonio immobiliare privato”.

Paola Lucino



Pubblicato il 21 Luglio 2026