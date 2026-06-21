Anello in acciaio bloccato al dito, serve l’intervento dei vigili del fuoco in pronto soccorso

(Adnkronos) – L'anello 'strangola' il dito e serve un'operazione d'emergenza, non dei medici ma dei pompieri. Intervento insolito e particolarmente delicato alle 6.40 di oggi, domenica 21 giugno, al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto. Una squadra dei vigili del fuoco è stata chiamata dal personale sanitario per rimuovere un anello rimasto incastrato al dito di una giovane donna, che presentava un evidente gonfiore. L'intervento si è rivelato estremamente complesso. L'anello era realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da elementi mobili, che hanno reso difficile qualsiasi tentativo di rimozione tradizionale. Per proteggere la paziente durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno inserito appositi spessori metallici tra l'anello e la pelle, riducendo il rischio di lesioni. L'intervento ha richiesto l’impiego di strumenti da taglio a batteria e un continuo raffreddamento del metallo con acqua, per evitare il surriscaldamento durante le fasi di lavorazione e lesioni alla paziente. La particolare resistenza del materiale ha reso necessari più passaggi di taglio, indispensabili per indebolire la struttura dell’anello e consentirne la rimozione in sicurezza. L’operazione si è conclusa con esito positivo e senza complicazioni: la giovane è stata poi presa in carico dal personale sanitario del pronto soccorso per le successive cure del caso.

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Pubblicato il 21 Giugno 2026