Andria, preparavano ordigno in una villetta: due morti nell’esplosione

(Adnkronos) – Due persone sono state trovate morte in una villetta nei pressi di Andria a causa dell'esplosione di un ordigno che stavano preparando. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia della città pugliese e del Comando provinciale della Bat. I corpi sono stati trovati dai militari intorno alle 7.30. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale.

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Pubblicato il 4 Settembre 2026