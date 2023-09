Andrea Purgatori, prosegue l’autopsia: attesa per i risultati

(Adnkronos) – Continua l'esame autoptico sul corpo di Andrea Purgatori, il giornalista morto a Roma nel luglio scorso. Le ulteriori analisi sono state disposte dalla Procura della Capitale. In particolare, l'attività peritale, che si sta svolgendo al Policlinico di Tor Vergata, è concentrata sui reperti dell'encefalo, prelevati nel corso della prima parte dell'esame che si è svolto il 26 luglio scorso e sul quale è previsto un esame strumentale e istologico. I risultati si conosceranno nei prossimi giorni. L'esame autoptico, a cui partecipano anche i consulenti nominati dalle parti, segue la Tac già effettuata nell'ambito degli accertamenti disposti dalla procura. Nel fascicolo, aperto a piazzale Clodio in seguito all'esposto della famiglia del giornalista e coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco con il pm Giorgio Orano, si procede per l'ipotesi di omicidio colposo. Nel registro degli indagati sono iscritti due medici. Nella denuncia i familiari di Purgatori hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2023