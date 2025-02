Andrea Iannone: “Elodie? Non è stato facile seguirla a Sanremo, ma ci tenevo”

(Adnkronos) –

Andrea Iannone ed Elodie stanno vivendo un periodo professionale molto impegnativo. La cantante si sta preparando per il tour negli stadi e il pilota è tornato in pista nel campionato SuperBike. E mentre lui era in Australia per partecipare ai test, lei era in gara a Sanremo 2025. E anche se con la distanza e il fuso orario, Iannone non si è perso una sola esibizione nonostante abbia "fatto molta fatica", ha raccontato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. "Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei", ha raccontato Iannone. E sulla sua compagna ha aggiunto: "È una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide", ha detto alla Gazzetta. I due sono legati sentimentalmente dall'autunno del 2022. "In generale è una persona estremamente curiosa e molto presente. Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Ci sosteniamo davvero tanto", ha concluso il pilota. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Febbraio 2025