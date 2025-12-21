Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: “Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita”

(Adnkronos) –

Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al termine del 'ring' finale, una sfida decisiva e continua in cui le due si sono esibite in performance a sorpresa, senza conoscere in anticipo lo stile del ballo assegnato. I voti della giuria e dei tre 'tribuni del popolo' sono stati espressi in segreto. "Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre", ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa. Finita la prima manche, che ha visto tutte le coppie scendere in pista, Martina Colombari, Filippo Magnini e Rosa Chemical hanno chiuso al quinto posto ex aquo. A contendersi il podio sono rimasti Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D'Urso e Fabio Fognini. Fialdini, visto il primo posto raggiunto nella prima fase della finale, ha potuto scegliere il suo avversario nella sfida successiva e la sua scelta è ricaduta su Fabio Fognini e Giada Lini. Ad avere la meglio è stata proprio Fialdini, mentre Fognini e Lini sono stati eliminati, conquistando il terzo posto sul podio. A seguire, la seconda sfida ha visto opposte Barbara D'Urso e Andrea Delogu, con la vittoria finale di Delogu con il 69% al televoto. D'Urso ha chiuso quindi Ballando con le stelle al terzo posto ex aequo con Fognini. Sfida decisiva dunque tra Andrea Delogu e Francesca Fialdini. A conquistare la coppa è Andrea Delogu con il 55%.

Pubblicato il 21 Dicembre 2025