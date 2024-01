Andare a 30 all’ora a Foggia è possibile o sarebbe caos?

Il WWF di Foggia rilancia sui 30 km/h come limite di velocità per circolare sulle nostre strade cittadine. Sono stati i consiglieri Nunzio Angiola e Stefania Rignanese ad annunciare sul tema una prossima mozione in consiglio comunale.

“Città 30” per il WWWF “non significa limitare la velocità delle automobili in tutto il contesto urbanizzato, bensì esclusivamente nelle aree in cui c’è la necessità. Si punta a cambiare il concetto stesso di mobilità a seconda del tipo di strada, di quartiere o zona cittadina, significa ridare la giusta funzione ad ogni spazio delle vie. Cambia quindi il ‘linguaggio’ e la ‘democrazia dello spazio pubblico’, è un tentativo di restituire la città agli uomini togliendo l’egemonia e il monopolio alle automobili”.

Fra i benefici, secondo l’associazione, ci sarebbero “meno incidenti stradali, meno emissioni nocive dovute agli scarichi delle auto, congestione stradale, valorizzazione dei mezzi pubblici, maggior utilizzo delle piste ciclabili e pedonali”.

Per ora l’assessora al traffico Daniela Patano preferisce non esprimersi: “Stiamo valutando e cercando un filo conduttore in giunta”.

Fra consiglieri comunali con una linea già chiara, altri che preferiscono esprimersi da “cittadini”, rappresentanti dei partiti e dei comitati, ecco alcuni pareri. “È una proposta buona – ritiene Rachele Occhionero, della segreteria del Pd e anche presidente del Comitato per i bambini e bambine di Foggia- perché tende a rallentare la corsa sfrenata della auto e dare un po’ più di sicurezza. Come ogni norma dovrebbe essere rispettata, a Foggia non è semplice. Si potrebbero creare delle colonne di auto peggiorando il traffico e aumentando lo smog. Si potrebbe provare in qualche zona della città per vedere cosa succede”.

Gino Fusco, capogruppo di Fi al Comune: “Solo dinanzi a scuole e a ospedali. Molti di noi a Foggia già tengono quella velocità dato che le strade sono rotte e l’illuminazione è poca. Ma poi, perché dobbiamo farci fare le multe così, perché siamo ricchi? Perché dobbiamo riempire la città di autovelox? Fra l’altro si creerebbe il caos sociale, gente incivile che scende dall’auto e litiga con chi lo precede. Non siamo preparati. Piuttosto, dove la gente tende a correre, mettiamoci dei dossi per rallentare”.

Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Idm: “Non si può dire ‘andiamo a 30 all’ora’ senza uno studio e senza individuare dove. Questo è un argomento che deve rientrare nel Pums, il piano della mobilità sostenibile che va aggiornato. Intanto a Foggia farei più rotatorie che danno sicurezza e sono meno costose dei semafori. Va potenziato l’utilizzo delle piste ciclabili, dato che ne abbiamo tante, anche riproponendo il progetto ‘Foggia in bici’, che è andato bene. Va affrontata anche la questione del mobility manager. Per le aziende che hanno un certo numero di dipendenti, è prevista questa figura che agevola la mobilità dei propri dipendenti e rende più sostenibile il traffico e la città. Queste valutazioni vanno fatte, sono passaggi rilevanti. Poi si fanno le scelte”.

Annarita Palmieri si esprime da cittadina. “In consiglio comunale, con il Pd, troveremo poi una linea comune. Per me i 30 km/h non vanno bene, non si può fare in tutte le zone, ovviamente. Non sono un tecnico ma ho la patente da 30 anni, e so che in città ci sarebbe il caos. Anche a Bologna, mi dicono delle persone che ci vivono, è molto difficile stare a queste regole. Poi a Foggia, se un pazzo sfrenato viola sistematicamente il codice della strada, non cambia perché gli metti il limite a 30km/h”.

Paola Lucino



Pubblicato il 31 Gennaio 2024