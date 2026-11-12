“Ancora vanno in piazza per il clima?”, Greta Thunberg e le risate su Fridays for Future

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Greta Thunberg ‘beccata’ dalle telecamere mentre deride i manifestanti che continuano a manifestare per il clima partecipando all’iniziativa Fridays for Future, lanciata proprio dall’attivista svedese nel 2018. Thunberg, all’epoca 15enne, diede inizio al movimento con le sue proteste: disertava la scuola il venerdì e chiedeva azioni concrete contro il cambiamento climatico. La teenager diede vita ad un movimento globale, a cui aderirono milioni di studenti in numerosi paesi.

Negli ultimi anni, Thunberg si è dedicata soprattutto alla causa palestinese, con la partecipazione a cortei, manifestazioni e proteste. Ha anche fatto parte di una spedizione della Flotilla, chiusa con la cattura da parte della marina israeliana e l’espulsione dal paese. Ora, come evidenzia il Daily Mail, nel documentario ‘On Tanks into the Climate Crisis – How Activism is Criminalised’, all’attivista 23enne viene comunicato che a Berlino, in Germania, scendono in piazza gli studenti per Fridays for Future. E la risposta della giovane svedese non passa inosservata: “Davvero? Lo fanno ancora?”, chiede prima di esplodere in una fragorosa risata. Una reazione che la stessa Thunberg giudica inopportuna e inappropriata, a giudicare dal “taglia!” rivolto immediatamente all’operatore. Troppo tardi, però. La clip rimbalza online, tra YouTube e social.

Oggi, intanto, Thunberg è tornata ‘alle radici’ con l’intervento alla Cop31 di Antalya, in Turchia. Il pianeta, ha detto, “non sta morendo, viene ucciso e sappiamo da chi. Viene ucciso proprio da quelle stesse persone che si pensava sarebbero venute in nostro soccorso”, ma “nessuno verrà in nostro soccorso”, ha aggiunto Thunberg. “Quando i nostri diritti umani vengono minacciati dagli Stati e da altre istituzioni, è nostro dovere alzarci, comportarci da adulti responsabili e lottare per i diritti umani di tutti”, ha sottolineato. La 23enne svedese, insieme ad altri attivisti, (non partecipava a una Cop dal 2021) ha messo sotto accusa l’inazione dei governi di fronte alla crisi climatica. “Ci stiamo dirigendo verso un futuro di genocidi ed ecocidi, con la completa compromissione dei nostri diritti fondamentali e in cui i beni di prima necessità diventeranno beni di lusso”, ha detto Thunberg. “In contesti come questi è più chiaro che mai che la situazione non potrebbe essere meno sotto controllo: il pianeta non sta morendo, lo stanno uccidendo”.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026