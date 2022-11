“Ancora una volta la Strada Statale 16 ha avuto il suo tributo di morte”

”Sono costernato: ancora una volta la Strada Statale 16 ha avuto, nella giornata di ieri, il suo tributo di morte. Nell’ incidente mortale di ieri che, purtroppo, è l’ultimo di una lunga serie, la nostra Comunità perde tre giovani vite, tre operai: Salvatore Ferrara, di 49 anni, Donato Nardella, di 39 anni, e Francesco Pio Ciavarella, di 22 anni”. Lo afferma il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, in riferimento al tragico incidente stradale, uno scontro frontale tra un camion e un autocarro, avvenuto ieri a Chieuti, in cui hanno perso la vita tre operai.

”Erano tre operai, tre onesti lavoratori, che stavano tornando a casa dopo una giornata di faticoso lavoro. A nome della intera Cittadinanza e della Civica Amministrazione, oltre che a titolo personale, mi inchino innanzi alla memoria dei tre operai ed esprimo sentimenti di cordoglio e di vicinanza alle famiglie degli scomparsi. Tuttavia, devo significare che è sempre più forte la rabbia nei confronti di quanti, nonostante le continue sollecitazioni dei sindaci del nostro territorio, non ancora danno corso ai necessari ed urgenti lavori di ampliamento e di straordinaria manutenzione della Strada statale 16:

quante perdite dovremo ancora avere? Quante lacrime dovranno ancora essere versate? La nostra gente non vuole più aspettare: basta”.

Condividi sui Social!