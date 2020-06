“Ancora fermo il mercato del venerdì di Foggia”

La proposta di trasferimento del mercato del venerdì di Foggia nella Fiera venne rigettata unitariamente dai Rappresentanti delle Associazioni presenti all’incontro presieduto dall’Assessora competente, convocato al Comune di Foggia, tenutosi mercoledì 10 giugno scorso.

I Delegati di Confcommercio – Fiva – Confesercenti – Anva – CasAmbulanti – Federcommercio – A.N.A. – Unionecommercio Puglia e di altre Associazioni, in modo ragionato, circostanziato ed assolutamente preciso manifestarono le ragioni secondo le quali un trasferimento di quel genere, in questo contesto, sarebbe stato inaccettabile e dannoso. Dopo quell’incontro ci si attendeva l’immediata ripartenza del mercato nell’area tradizionale di via Miranda, come peraltro richiesto dai presenti, verbalizzato, contemperato e compatibile con le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di Covid-19.

Invitato a quell’incontro anche il sindacalista Savino Montaruli, per CasAmbulanti e UniPuglia, il quale nella mattina di ieri, 19 giugno, raggiunto mentre si trovava al mercato di San Nicandro Garganico, ripartito dopo quattro mesi di fermo forzato a causa del Coronavirus, ha dichiarato: “la ripartenza oggi del mercato a San Nicandro Garganico dimostra quanto questo appuntamento sia atteso dai cittadini, dai consumatori e dai concessionari di posteggio. Sono davvero sorpreso che nel comune di Foggia, invece, il mercato non sia ancora partito, senza una plausibile ragione ed illegittimamente. L’Assessora al Commercio e lo stesso Sindaco sanno bene che il trasferimento proposto nella Fiera non è né attuabile a breve, alla luce delle norme previste dal Codice del Commercio e del Regolamento esecutivo, né tantomeno gradito. Anzi, quel trasferimento sarebbe quanto mai inopportuno in un momento in cui l’attuale area di Via Miranda è la più idonea per la salvaguardia delle minime misure anti-coronavirus ancora vigenti che sono misure precauzionali e non più emergenziali. Con i colleghi delle altre Associazioni maggiormente rappresentative del piccolo commercio abbiamo espresso le nostre opinioni quindi ora il Sindaco di Foggia deve solo consentire la ripartenza immediata del mercato in via Miranda da venerdì prossimo perché ora la responsabilità della mancata ripartenza dell’atteso mercato resterebbe di esclusiva responsabilità dell’amministrazione comunale la quale, peraltro, non potrebbe mai pensare di spostare un mercato violando le norme regionali e nazionali vigenti, che sia l’assessora avvocata che il sindaco conoscono molto bene e sanno che non sono derogabili.” – ha concluso Montaruli.

