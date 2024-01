Ancona, trovato corpo in un casolare: potrebbe essere la 28enne scomparsa Andreea Rabciuc

(Adnkronos) – Un corpo in stato scheletrico è stato trovato oggi, 20 gennaio, in un casolare a Montecarotto, nell'anconetano. Sul posto i carabinieri, che ipotizzano si possa trattare del corpo di Andreea Rabciuc, la 28enne rumena che viveva a Jesi ed è scomparsa il 12 marzo del 2022, anche se solo le analisi potranno confermarlo. Con i militari presente anche la pm della procura di Ancona Irene Bilotta, che conduce le indagini sul caso per il quale l'unico indagato è Simone Gresti, fidanzato della ragazza. Della scomparsa della 28enne, avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2022, si è occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto', che ha dedicato diverse puntate al caso. La sera in cui è sparita Andreea aveva partecipato a una festa in un casolare nelle campagne della Vallesina, da cui si era allontanata da sola e senza cellulare dopo aver litigato con l'ex ragazzo, unico indagato nel caso, che però si è sempre detto estraneo ai fatti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Gennaio 2024