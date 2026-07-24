Ancona, bimbi picchiati e chiusi in bagno al buio: arrestate due educatrici in scuola infanzia

(Adnkronos) – Li avrebbero colpiti con schiaffi e pizzicotti, strattonandoli e chiudendoli nel bagno al buio per alcuni minuti, costringendoli anche a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza il cappellino. Violenze e umiliazioni di cui sarebbero rimasti vittime i bimbi tra i 3 e i 6 anni. E' quanto emerge dall'inchiesta dei carabinieri delle stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due educatrici di una scuola d’infanzia di un comune nell’entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento, emesso dal gip di Ancona su richiesta della Procura, arriva al termine delle indagini avviate lo scorso giugno. I militari hanno documentato, con numerosi servizi di osservazione, come le due educatrici avessero maltrattato i bambini minori di 6 anni, a loro affidati, sottoponendoli a "sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione". In particolare, spiegano gli investigatori dell'Arma, sono state riscontrate violenze fisiche, con schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti e tirate di capelli, strattonamenti e spintonamenti dei piccoli. Oltre alla violenza fisica, le due donne si sarebbero rese responsabili di punizioni umilianti e degradanti, come far togliere forzatamente le scarpe ai piccoli, lasciandoli camminare scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti, o costringerli a colpirsi al capo da soli. Nei reati contestati c’è anche l’abbandono di minori, poiché pur avendo il dovere di custodia e cura dei minori, di età variabile tra i tre e i sei anni, li avrebbero abbandonati, lasciandoli in giardino, totalmente privi di vigilanza per diversi minuti. Il gip, nel valutare i gravi indizi di colpevolezza, ha ravvisato "una sistematica condotta illecita delle indagate, incompatibile con il ruolo di educatrici di bambini ancora in tenera età, in un quadro di violenze, percosse, umiliazioni e minacce e in un contesto di scarsa attenzione o palese disinteresse verso i minori affidati alle indagate".

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Pubblicato il 24 Luglio 2026