(Adnkronos) – “Il punto principale è stato quello di investire sulle persone, investire sui servizi delle amministrazioni per offrire a cittadini e imprese servizi sempre migliori e soprattutto sempre più all’altezza delle sfide globali e nazionali che dobbiamo affrontare”. Così Paolo Vicchiarello, capo dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri, durante la consegna del Premio Vivi 2026 – Territori vivibili per la transizione energetica, assegnato nell’ambito della 43ma Assemblea annuale Anci a Verona.

“Ci troviamo all’assemblea di Anci – prosegue Vicchiarello – per dare un momento di restituzione dei risultati di quello che è stato un percorso importante di collaborazione per lo sviluppo delle competenze nella transizione energetica ed ecologica. Questo percorso ha visto il Dipartimento della Funzione pubblica collaborare con il Gse per aumentare le competenze dei dipendenti pubblici nella grande sfida della transizione ecologica ed energetica”.

“Il progetto Percorsi Comuni del Gse ha rappresentato tutto questo e ha rappresentato quello che è l’indirizzo del nostro ministro ormai da diversi anni: concentrarsi sulle persone, prendersi cura delle persone per valorizzare le loro competenze e i loro talenti”, conclude.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026