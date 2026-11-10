Anci sottoscrive protocollo d’intesa con Unpli per valorizzare territori, patrimonio e turismo sostenibile

(Adnkronos) – Rafforzare la collaborazione tra Comuni e pro loco per valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione nazionale pro loco d’Italia – Unpli, firmato dai presidenti Gaetano Manfredi e Antonino La Spina.

“I piccoli Comuni e le aree interne rappresentano il cuore del nostro Paese e la custodia della sua identità – dichiara il presidente Anci Gaetano Manfredi -. Con questo accordo rafforziamo la sinergia tra le amministrazioni locali e la straordinaria rete delle pro loco per valorizzare il nostro patrimonio di tradizioni, botteghe storiche e piccoli musei. Attraverso la coprogrammazione e il contributo dei volontari promuoviamo un turismo sostenibile e partecipato, capace di generare opportunità concrete e ridare futuro alle nostre comunità, specialmente nei piccoli Comuni e nelle aree interne”.

Sul piano operativo, il protocollo valorizza anche gli strumenti di coprogettazione previsti dalla riforma del terzo settore. Anci promuoverà il ruolo delle pro loco affiliate a Unpli nelle politiche turistiche e nelle attività di interesse pubblico e favorirà, nel rispetto della normativa e dell’autonomia degli enti, l’utilizzo dei beni comunali e il loro possibile coinvolgimento nella gestione dei piccoli musei di interesse territoriale.

“Le pro loco da sempre animano i piccoli centri – afferma Antonino La Spina, presidente nazionale Unpli -. Nei Comuni di tutta Italia, migliaia di volontari organizzano eventi, sagre e iniziative culturali durante tutto l’anno, offrendo occasioni di incontro. È anche così che contribuiamo a contrastare lo spopolamento. Il rinnovo di questo protocollo d’intesa rafforza la collaborazione già avviata con il censimento del patrimonio culturale immateriale italiano. Ora vogliamo dare continuità a quel lavoro, continuando a promuovere progetti condivisi tra Comuni e pro loco, nell’ottica di rafforzare il ruolo delle pro loco come interlocutori privilegiati delle amministrazioni comunali oltre ad attivare nuove forme di collaborazione per la gestione e la fruizione di beni pubblici e piccoli musei, a beneficio delle comunità locali e dei visitatori”.

Unpli metterà a disposizione la propria esperienza nei progetti territoriali, favorendo la partecipazione di soci e volontari, la nascita di tavoli di confronto con le amministrazioni e momenti formativi dedicati anche alla gestione e valorizzazione dei piccoli musei.

Il protocollo dà continuità alla collaborazione già avviata tra Anci e Unpli, anche attraverso il censimento del patrimonio culturale immateriale italiano, e rafforza l’impegno comune sui principi della Convenzione Unesco del 2003, sulla tutela e trasmissione di tradizioni, saperi e pratiche locali e sulla collaborazione tra le rispettive articolazioni territoriali. L’intesa ha durata triennale e prevede l’istituzione di un comitato paritetico nazionale composto da tre rappresentanti Anci e tre rappresentanti Unpli.

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Pubblicato il 10 Novembre 2026