Anci Puglia: riaprire i punti ristoro nelle stazioni di servizio

Il presidente dell’Anci Puglia, Domenico Vitto, ha inviato una lettera al governatore Michele Emiliano per chiedere la “riapertura dei punti di ristoro delle aree di servizio poste sulla viabilita’ ordinaria della regione, in modalita’ asporto e in condizioni di sicurezza, al pari di quanto accade per quelle autostradali”. Per Vitto la possibilita’ di avere a disposizione i servizi di ristorazione per “gli autotrasportatori che continuano a garantire gli approvvigionamenti in maniera capillare sul territorio” e’ necessario perche’ hanno bisogno “di luoghi adeguati dove poter svolgere i prescritti periodi di riposo dalla guida e dove poter rifocillarsi, lungo la rete dove prevalentemente operano”. I punti ristoro nelle aree di servizio hanno per Vitto una “valenza strategica soprattutto alle strade ad alta percorrenza”.

