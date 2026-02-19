Anci, domani sessione plenaria degli Stati generali dei piccoli Comuni

(Adnkronos) – Sono in svolgimento a Roma alla 'Nuvola' gli Stati generali dei piccoli Comuni dell’Anci, due giornate dedicate alle sfide quotidiane dei Comuni di minore dimensione demografica. Dalle 17 di oggi sono pubblicate sul sito Anci le sintesi e i dossier dei quattro tavoli tematici (numeri dei Piccoli, Bilanci, Personale, Gestioni associate) sui quali si stanno confrontando oltre 1500 sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia. Domani si terrà la sessione plenaria, in cui le proposte emerse verranno discusse alla presenza dei vertici dell’Anci, del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei rappresentanti del Governo che saranno presenti. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, gli interventi di Roberto Pella, vicepresidente Anci e delegato alle Aree interne, Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e coordinatrice Anci regionali e Alessandro Santoni, coordinatore Anci Piccoli Comuni. Saranno quindi illustrate le conclusioni dei tavoli di lavoro. Per il Governo sono previsti gli interventi di Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno, e di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di Coesione (contributo video). La chiusura dei lavori sarà affidata a Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, e al ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. E’ previsto alle 12 un punto stampa del presidente Manfredi e del ministro Zangrillo.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Febbraio 2026